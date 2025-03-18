В Серпухове отметили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

Приближается одна из самых знаменательных дат в истории новой России. 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, вернув исторически принадлежавшие земли, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Крымская весна — это словосочетание возникло девять лет назад в момент восстановления исторической справедливости и возвращения полуострова Крым в состав России.

16 марта творческие коллективы городского округа Серпухов Дворца культуры «Исток» в честь этого важного праздника провели концерт в ДТ «Центральный». Серпуховские артисты своими номерами погружали зрителей в особую атмосферу.

Ha территории Крыма проживает более 125 народов и национальностей. Все они живут в мире и согласии, несмотря на разницу в менталитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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