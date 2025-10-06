В Серпухове обсудили начало отопительного сезона и планы по капремонту
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
На совещании были рассмотрены ключевые направления работы в регионе, в том числе вопросы жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта.
Отопительный сезон стартовал в городском округе Серпухов в штатном режиме. Достигнуты следующие показатели:
- Обеспечено 100% подключение социальных объектов;
- Осуществлено 100% подключение многоквартирных домов.
- Проведены планово-предупредительные работы на 70 котельных, 28 центральных тепловых пунктах, 314,5 км тепловых сетей.
Аварийная служба и диспетчерский пункт полностью готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.
В сфере капитального ремонта в 2025 году реализованы следующие мероприятия:
- Проведен ремонт в 169 многоквартирных домах;
- Выполнены работы по замене кровель;
- Отремонтированы фасады зданий;
- Проведено укрепление фундаментов;
- Установлены умные узлы регулирования тепла в 87 домах.
Планы на 2026 год предусматривают увеличение объема ремонтных работ для дальнейшего повышения качества жизни жителей городского округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.