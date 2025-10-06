сегодня в 19:29

В Серпухове обсудили начало отопительного сезона и планы по капремонту

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На совещании были рассмотрены ключевые направления работы в регионе, в том числе вопросы жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта.

Отопительный сезон стартовал в городском округе Серпухов в штатном режиме. Достигнуты следующие показатели:

Обеспечено 100% подключение социальных объектов;

Осуществлено 100% подключение многоквартирных домов.

Проведены планово-предупредительные работы на 70 котельных, 28 центральных тепловых пунктах, 314,5 км тепловых сетей.

Аварийная служба и диспетчерский пункт полностью готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

В сфере капитального ремонта в 2025 году реализованы следующие мероприятия:

Проведен ремонт в 169 многоквартирных домах;

Выполнены работы по замене кровель;

Отремонтированы фасады зданий;

Проведено укрепление фундаментов;

Установлены умные узлы регулирования тепла в 87 домах.

Планы на 2026 год предусматривают увеличение объема ремонтных работ для дальнейшего повышения качества жизни жителей городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.