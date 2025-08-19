В Серпухове 23 августа пройдет перформанс, объединяющий искусство и науку

23 августа в Серпуховском историко-художественном музее состоится мастер-класс — перформанс «Запах волны: как картины и ароматы активируют нашу память и эмоции». Он объединит искусство, науку и обонятельные ощущения. В ходе мероприятия участники познакомятся с новым подходом к восприятию искусства через взаимодействие визуальных образов и ароматических композиций, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа включает: эксперимент по взаимодействию живописи и ароматов, анализ ассоциативных связей между визуальными и обонятельными впечатлениями, практический опыт тактильно-обонятельного восприятия искусства и демонстрацию научного подхода к воздействию ароматов на память.

Мастер-класс проведет специалист в области гипнотерапии, основатель парфюмерного бренда AKST AROMA и исследователь сенсорного восприятия Анастасия Акст.

Все участники получат подарок — авторский аромат парфюмерного произведения от бренда AKST AROMA.

Начало в 15:00.

Подробная информация и билеты — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.