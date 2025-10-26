В Сергиевом Посаде впервые состоялся киберспортивный турнир

25 октября на соревнования вышли девять команд, всего 45 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Соревнования проходили в игре Counter-Strike 2. За победу боролись более 200 заявок: чтобы определить лучших игроков, организаторы провели отборочный тур накануне финала.

Мероприятие прошло при поддержке молодежного парламента, администрации округа, движения «Молодая гвардия» и депутатов окружного совета.

«Мы поддерживаем традиционные виды спорта — футбол и баскетбол. Но киберспорт давно стал важной частью молодежной культуры и востребован на областном и федеральном уровнях. Наш округ сегодня делает шаг к созданию собственной киберспорт‑команды и участию в крупных турнирах», — отметил присутствовавший на мероприятии депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Пахомов добавил, что киберспорт — перспектива: многие увлеченные им ребята становятся профессионалами в IT‑сфере. Организаторы ставили цель не только выявить сильнейших игроков, но и объединить активную молодежь, наладить диалог и вовлечь молодых людей в социально значимую жизнь округа.

Победители турнира получили сертификаты на покупки в магазине компьютерной техники.