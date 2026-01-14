сегодня в 12:30

В Сергиевом Посаде стартовал проект по ораторскому искусству для студентов с ОВЗ

В Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме проходит тестирование новой программы «Школа ораторского искусства», предназначенной для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Занятия ведет преподаватель Елена Кирилина.

Программа включает развитие логопедических навыков, работу над голосовым аппаратом и дикцией, а также повышение психологической устойчивости. Студенты занимаются актерским мастерством, мимикой, жестами, изучают логику речи и навыки публичных выступлений.

В рамках курса участники разучивают скороговорки, участвуют в сценках, экспериментируют с тембрами и голосами, развивают уверенность и снимают голосовые зажимы. Психологический блок помогает преодолевать страхи и формировать позитивное отношение к себе.

На занятиях по актерскому мастерству студенты работают над интонацией и выразительностью, раскрывают харизму. Блок публичных выступлений посвящен искусству общения с аудиторией и работе с текстом речи.

Цель программы — помочь студентам с инвалидностью и ОВЗ адаптироваться в обществе, научиться уверенно говорить и представлять себя в различных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.