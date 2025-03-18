В Сергиевом Посаде прошел флешмоб в честь годовщины возвращения Крыма в состав РФ

На торжественном мероприятии в Сергиевом Посаде собрались учащиеся школы, студенты, волонтеры и просто неравнодушные жители округа, чтобы вместе отметить это знаменательное событие. На Советской площади звучали патриотические песни в исполнении солиста Сергиево-Посадского оркестра Андрея Формазова, а также был развернут гигантский флаг РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

11 лет назад президент РФ Владимир Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе РФ осуществлена их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.

Были преодолены критические инфраструктурные ограничения, построены ключевые объекты транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

18 марта в Крыму отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В Севастополе дата называется Днем возвращения города Севастополя в Россию.

16 марта 2914 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав Российской Федерации. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.