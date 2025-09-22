В Сергиевом Посаде осенью благоустроят сквер в Реммаше и Хотьковскую площадь

Этой осенью в Сергиево-Посадском округе по Народной программе «Единой России» завершат обновление скверов в поселках Реммаш и Богородское, а также площади в городе Хотьково. На программу благоустройства в округе выделено более 120 млн рублей, передает пресс-служба партии.

В частности, на территории сквера в Реммаше создадут современную зону отдыха с асфальтированными пешеходными дорожками, обустроят площадку с плиточным покрытием, установят парковые диваны из экоматериалов, качели, проведут комплексное озеленение.

«При формировании Народной программы было получено более 6 000 заявок от жителей поселка с просьбой благоустроить этот сквер. Фракция „Единая Россия“ приняла единогласное решение изыскать в местном бюджете 17,5 млн рублей и создать для людей современное, функциональное пространство», — отметил депутат Московской областной Думы от «ЕдинойРоссии» Александр Легков.

Сквер планируется открыть 30 октября.

«То, что нашу просьбу не просто услышали, а единогласно поддержали и нашли средства — это дорогого стоит. Ждем не дождемся открытия», — рассказала жительница Реммаша Анна Гордеева.

В настоящий момент также идут работы по обновлению сквера в поселкеБогородское. Особенностью проекта в Богородском станет создание уникальных арт-объектов — пяти деревянных фигур, стилизованных под знаменитую Богородскую игрушку. Окончание работ запланировано на ближайшее время.

В свою очередь, на центральной площади в Хотьково планируется обновление прилегающих территорий площадью 1,1 га, подъездных дорожеки парковочной зоны. Здесь завершение работ намечено на 30 ноября.

Отметим, ранее по Народной программе «Единой России» был обновлен сквер в селе Васильевское Сергиево-Посадского округа. Тамзаасфальтировали пешеходные дорожки, установили новые лавочки и современные системы освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев