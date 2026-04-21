В Сергиевом Посаде определили новые смотровые точки на Лавру

В Сергиевом Посаде 18 апреля на выездном совещании обсудили создание новых видовых точек на Троице-Сергиеву Лавру и Музей игрушки. Территорию от Блинной горы до горы Волокуша планируют благоустроить в рамках Всероссийского конкурса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с представителями администрации осмотрела участок от Блинной горы до горы Волокуша и территорию у 1-й Рыбной улицы. Участники выездного совещания нашли около десяти новых точек с видами на Троице-Сергиеву Лавру и Музей игрушки.

Эту территорию жители выбрали в 2026 году для участия во Всероссийском конкурсе благоустройства. Сейчас проект проходит этап общественных обсуждений.

«Жителям хочется чистоты, порядка и красоты. Мы прорабатываем вопрос с приезжими проектировщиками, которые смотрят на Лавру и ее территорию новыми глазами. Мы нашли много вариантов, которые войдут в проект и будут дорабатываться профессионалами», — сказала Оксана Ероханова.

Активисты предложили сохранить смысловое наполнение пространства, подчеркнув ландшафт насаждениями и оформлением с использованием агрокультур, распространенных во времена Сергия Радонежского. О необходимости переосмысления этой территории ранее говорил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Итоги конкурса подведут осенью. В случае победы проект реализуют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.