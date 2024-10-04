В Сергиевом Посаде начался демонтаж обрушавшейся стены

На улице Первой Ударной Армии в Сергиевом Посаде начали демонтировать обрушевшуюся стенку. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

После указаний временно исполняющей полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Оксаны Ерохановой рабочие приступили к демонтажу старой кладки из кирпича и фундаментного основания под ним. Работы ведутся постепенно, сначала на одном участке установят новую конструкцию и зальют бетоном, затем перейдут на следующий участок.

Ход работ проконтролировал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам благоустройства Александр Желтов.

«Новая конструкция будет более надёжная, она будет выполнена из монолитного железобетона с горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией. Также со стороны тротуара будет установлено новое водоотведение в лотках, новые водопропускные трубы и произведён ремонт самого тротуара. Потому что при демонтаже асфальтовое покрытие было практически полностью разрушено», — рассказал Желтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.