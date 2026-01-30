В Сергиевом Посаде начали обследование стен Пафнутьева сада

Инженеры приступили к оценке текущего состояния исторического сооружения и фиксации дефектов в рамках подготовки к будущей реставрации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для сбора данных специалисты применяют технологию 3D-сканирования, которое осуществляется как с земли, так и с воздуха. Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно и безопасно изучить труднодоступные участки кладки с внешней стороны и сверху. Для обеспечения максимальной точности обмерных чертежей и создаваемой 3D-модели предварительно проводится расчистка самой стены и прилегающей территории от снега.

Текущий этап работ на объекте продлится до 13 февраля. На основе полученных результатов подрядная организация подготовит полный пакет научно-проектной документации, необходимой для проведения реставрационных работ.

Обследуемый объект представляет собой краснокирпичную ограду с башенками, возведенную в конце XIX века по проекту московского архитектора Александра Латкова. Сооружение выполнено в «русском стиле» и опоясывает Пафнутьев сад, который раскинулся перед южной крепостной стеной Троице-Сергиевой лавры.

