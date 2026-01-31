В Сергиевом Посаде началась обкатка новой снегоуборочной техники

сегодня в 06:53

На улицы Сергиева Посада вышла новая современная снегоуборочная техника — универсальный фронтальный мини-погрузчик «Ant 1000», что в переводе означает «Большой Муравей».

В настоящее время машина проходит обкатку на центральной улице города — проспекте Красной Армии.

Благодаря специальному навесному оборудованию, «муравей» быстро и эффективно расчищает тротуары, убирая снег до самого асфальта. Это обеспечивает безопасность и комфорт для пешеходов: после такой уборки дорожки практически чистые и сухие.

Универсальность новой техники позволяет решать различные зимние задачи. Например, сегодня аналогичный погрузчик работает и на территории Троице-Сергиевой лавры, где он загружает в грузовики снег, собранный с дорог и пешеходных зон.

«Ant 1000» способен не только чистить тротуары, но и может оперативно выполнять погрузочные и многие другие работы, что делает его ценным помощником.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Автор текста и медиа: Елена Шумакова