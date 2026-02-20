В Сергиевом Посаде круглосуточно убирают снег после снегопада

Коммунальные службы Сергиево-Посадского округа с вечера 19 февраля ведут круглосуточную уборку снега после обильного снегопада. Техника расчищает дороги и вывозит снег с городских улиц.

Ночная расчистка началась 19 февраля в 22:00 и продолжалась до утра 20 февраля. Комбинированные дорожные машины вышли на улицу Пограничную, затем работали на улицах Дружбы, Глинки и других. По всему округу дороги обрабатывали песко-соляной смесью.

Заместитель главы Сергиево-Посадского округа Илья Кошелев сообщил, что в ночь на 20 февраля снег вывозят с нескольких улиц города. На проспекте Красной Армии задействованы погрузчик и самосвалы. Снег с тротуаров и парковок отправляют на городскую снегосвалку.

Мастер участка МБУ «Благоустройство СП» Николай Корнев уточнил, что техника также работала на улицах Суворова, 8 Марта, 1-ой Ударной Армии, Вознесенской и 1-ой Рыбной.

Утром работы продолжатся. В приоритете — основные транспортные артерии, автобусные остановки, подъезды к социальным объектам, тротуары, общественные пространства и контейнерные площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.