В Сергиевом Посаде избрали председателя молодежного парламента

Состоялось первое заседание нового созыва молодежного парламента Сергиево-Посадского городского округа. 15 общественных активистов, избранных на конкурентной основе, в течение двух лет будут генерировать идеи, помогать воплощать их в жизнь и учиться взаимодействовать с муниципальной властью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новым молодежным спикером избрана Анастасия Популова — тимлидер волонтерского корпуса международного фестиваля «Интервидение-2025». Еë кандидатуру выдвинула председатель муниципального совета депутатов, секретарь политсовета отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Курировать молодых парламентариев будет муниципальный депутат Сергей Захаров.

Поприветствовать молодых активистов пришла глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, выразившая надежду на интеллектуальную вовлеченность молодежи в преображение Сергиева Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.