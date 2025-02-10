В Сергиевом Посаде дом под расселение аварийного жилья готов на 45%

В 12-этажку на улице Владимирская переедет 398 человек. Планируемый срок завершения строительства — конец июля 2025 года, сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Монолитный каркас уже выполнен полностью. Сейчас идёт возведение стен из газоблоков, которые потом будут утеплены и облицованы навесным фасадом. В одной из трёх секций выполнено остекление. Сейчас строители приступают к сантехническим работам и монтажу лифтового оборудования.

По словам Дмитрия Малахова, руководителя компании-подрядчика «Стройкомплекс», в течение месяца планируется закрыть тепловой контур здания, чтобы приступить к внутренней отделке.

В пятницу, 7 февраля, на стройплощадке побывали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

В Сергиево-Посадском округе объем реализации программы расселения граждан из аварийного фонда один из самых крупных в Подмосковье. В 2024 году было расселено 646 человек из 266 жилых помещений общей площадью 13,449 тыс. кв. м. Планируется, что в 2025 году в новое жилье переедет 1330 человек.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в этом году планируется закончить аварийное жилье, которое было признано (таковым — ред.) до 2017 года. " И мы приступаем за следующие 5 лет также расселять следующих жителей», — сообщил Воробьев.