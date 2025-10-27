В Сергиево-Посадском округе заканчивается замена 1,4 км теплотрассы

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа завершаются работы по замене теплотрассы, обеспечивающей теплом МОПБ № 5 и еще нескольких социальных объектов, включая здание бывшей поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ проконтролировали глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, а также профильные представители администрации.

«Планируется, что уже завтра в эту линию будет подаваться горячая вода и тепло пойдет к потребителям. Затем подрядчик приступит к благоустройству территории, будет восстановлено асфальтовое покрытие. Мы надеялись, что к восстановительным работам приступят в эти выходные, но погода внесла коррективы. Весь комплекс работ по плану будет выполнен до конца 2025 года», — отметила глава округа Оксана Ероханова.

На объекте задействовано 25 рабочих. Общая протяженность заменяемого участка теплотрассы 1,4 км. Новые трубы отличают хорошая теплоизоляция и долговечность. Уже начаты работы по техническому присоединению потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.