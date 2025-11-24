сегодня в 14:45

В Сергиево-Посадском округе за год модернизировали 19 игровых площадок

В Сергиево-Посадском округе в 2025 году заменили и модернизировали 19 детских игровых площадок, расположенных в разных населенных пунктах округа. Среди них деревни Абрамово и Торгашино, поселки Загорские Дали и Лоза, города Сергиев Посад, Краснозаводск и Пересвет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ было проведено комплексное обновление оборудования: произведен ремонт и покраска старых игровых элементов, установлено современное игровое оборудование, уложено мягкое резиновое покрытие, смонтировано уличное освещение, установлены новые скамейки и урны.

Также специалисты произвели полную замену игровых комплексов на новые и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, обновлены детские игровые площадки, ранее установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рабочем поселке Скоропусковский и городе Хотьково на улице Октябрьская.

Таким образом, созданы современные зоны для детского отдыха, обеспечены комфортные и безопасные условия для активного досуга семей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.