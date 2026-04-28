В Сергиево-Посадском округе провели акцию «100 баллов для победы»

В школе № 2 Сергиева Посада накануне прошла Всероссийская акция «100 баллов для победы» для выпускников 11-х классов из 30 школ округа. Старшеклассникам рассказали о подготовке к ЕГЭ и способах преодоления экзаменационного стресса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками акции стали одиннадцатиклассники школ Сергиево-Посадского округа. Перед ними выступили выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на ЕГЭ и поступившие в ведущие вузы страны. Они поделились личным опытом подготовки к экзаменам и советами по организации учебного процесса.

Акция направлена на снижение эмоционального напряжения у школьников и помощь в преодолении психологического барьера перед государственной итоговой аттестацией.

Выпускник 2024 года физико-математического лицея Егор Парфентьев, набравший 100 баллов по физике и поступивший в Московский физико-технический институт на кафедру электроники, фотоники и молекулярной физики, рассказал о своей подготовке к экзамену.

«Я брал пример со своего целеустремленного одноклассника, который умел организовать себя. Я знал, что напишу ЕГЭ больше чем на 90 баллов, но высший результат стал неожиданностью», — рассказал Егор Парфентьев.

К выпускникам также обратились заместитель главы округа Ольга Дударева, депутат окружного совета Тимофей Лагутин и педагог гимназии № 5 Сергей Шиляев.

«Кажется, в мои годы выпускные экзамены были организованы проще, мы чувствовали себя свободнее. Со своей стороны мы, как депутаты, готовы помочь создать комфортные условия для выпускников. В Сергиево-Посадском округе преображаются учебные заведения, где приятно учиться и сдавать экзамены», — отметил Тимофей Лагутин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.