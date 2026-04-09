В Сергиево-Посадском округе прошла «Ярмарка идей — 2026»

Ежегодный конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей — 2026» прошел 8 апреля в Сергиевом Посаде. Школьники и студенты представили более 60 креативных проектов на площадке филиала МФЮА, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники представили разработки в разных сферах — от информационных технологий и экологии до естественных наук и психологии. Проекты оценивали эксперты и приглашенные гости.

Ученик физико-математического лицея Иван Пшенко презентовал концепцию левитирующих поездов Articloop. В работе он рассмотрел технологию с точки зрения физики, проанализировал ее инвестиционную привлекательность и предложил адаптацию для российских условий.

Ученица 10 класса школы № 21 Арина Зеленова представила бизнес-проект «Исторический мини-отель «Классика веков»». Концепция предполагает оформление номеров в стиле разных эпох — от времени Александра Пушкина до периода Владимира Маяковского и Льва Толстого.

«Каждый из вас, приняв решение участвовать в этом мероприятии, уже одержал победу, потому что нашел в себе умственные, физические и моральные силы, чтобы переступить эту черту, стать участником и показать, что вы можете и умеете», — обратился к участникам депутат окружного совета, член фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Палагин.

По итогам мероприятия организаторы отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и разнообразие представленных идей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.