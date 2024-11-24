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В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство катка. По программе губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва на территории городского парка «Скитские пруды» в начале декабря откроется каток с искусственным льдом. Для жителей и гостей округа будут доступны теплые раздевалки, камеры хранения и горячие напитки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Проконтролировать строительство объекта и пообщаться с исполнителями приехала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Владимировна Ероханова, заместитель главы Ольга Константиновна Дударева и директор парка «Скитские Пруды» Екатерина Ажар.

«Праздничную атмосферу создадут новогоднее оформление, музыка и ароматные горячие напитки. Завершить основные работы должны к началу декабря. Ждём устойчивых морозов, чтобы залить лед», — сказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Владимировна Ероханова.

24 декабря 2023 года на льду в парке «Скитские Пруды» состоялось торжественное открытие катка, на котором российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух представил ледовое гала-шоу «Чемпионы». Ледовое шоу проводилось в главном парке Сергиева Посада в третий раз. Весь прошедший зимний сезон каток пользовался большой популярностью среди жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.