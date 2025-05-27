В Сергиево-Посадском округе приступили к посеву яровых культур

Рабочий день механизатора сельскохозяйственной производственной артели «Кузьминский» Александра Бутырского начинается в 3 утра. Посевная в этом году поздняя. После теплого апреля наступил холодный май со снегом и дождями, сравнимыми с хорошим паводком. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас все рабочие силы в прямом смысле в полях. Сеют зерновые, картошку, кукурузу и уже начали заготовку кормов для животных. Обычно сначала бывает посевная, потом заготовка сенажа, но май этого года внес коррективы.

Современная техника позволяет одновременно сеять и удобрять. Трактористу остается лишь держать линию, чтобы всходила культура стройными рядами.

Под зиму в «Кузьминском» посадили пшеницу, рапс и тритикале — это гибрид ржи и пшеницы.

Весной растения испытали шок от обилия воды, но сейчас, по словам директора СПА (к) «Кузьминский» Олега Хахунова, чувствуют себя нормально.

Аграрии надеются, что осень в этом году будет теплой и сухой, чтобы урожай успел созреть, а механизаторы его убрать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.