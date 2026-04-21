В Сергиево-Посадском округе подвели итоги субботника

Итоги общегородского субботника обсудили 20 апреля на оперативном совещании в Сергиево-Посадском округе. В минувшую субботу на уборку вышли 797 человек, а коммунальные службы уже вывезли 145 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботники прошли на 30 территориях округа. Несмотря на дождливую погоду, в уборке участвовали жители, сотрудники администрации и управляющих компаний, представители образовательных учреждений и дети.

«Мы насчитали 797 участников, среди них жители, сотрудники администрации и управляющих компаний, а также детвора и представители образовательных учреждений», — сообщил заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Роман Сусанин на оперативном совещании 20 апреля.

«Отдельное спасибо всем, кого не испугал начавшийся в самый разгар работы дождь. Это и есть настоящий посадский характер — когда общее дело важнее капризов погоды», — сказала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

За выходные коммунальные службы вывезли 145 кубических метров мусора, собранного в мешки. Это не окончательная цифра — вывоз продолжится до 22 апреля. Следующий масштабный общеобластной субботник в Подмосковье запланирован на 25 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.