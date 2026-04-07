В Сергиево-Посадском округе организуют 29 пунктов ОГЭ и ЕГЭ
Подготовку к проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году обсудили 6 апреля на оперативном совещании у главы Сергиево-Посадского округа. В экзаменационной кампании примут участие около 3800 школьников, для них откроют 29 пунктов на базе местных школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этом году основной государственный экзамен будут сдавать около 2800 девятиклассников. Для них организуют 19 пунктов проведения экзаменов. Математику школьники напишут 2 июня, русский язык — 9 июня, иностранные языки и информатику — 6 июня.
5, 16 и 19 июня состоятся экзамены по литературе, химии, истории, физике, обществознанию, биологии, географии и информатике. Для тех, кто не сможет прийти в основные даты, предусмотрены резервные дни с 29 июня по 6 июля 2026 года.
С 2026 года Московская область участвует в эксперименте по повышению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники, поступающие на ряд специальностей в колледжи, смогут сдавать только два обязательных экзамена вместо четырех. Аттестат будут выдавать при успешной сдаче этих предметов.
«Киноколледж, колледж игрушки, учреждения частного образования — в них достаточно сдать 2 предмета и по конкурсу аттестатов поступить в эти образовательные учреждения. Кто, например, хочет поступить в Сергиево-Посадский колледж на специальность „механик“, то ему необходимо сдать 4 экзамена и поступать по конкурсу аттестатов», — рассказала заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева.
Единый государственный экзамен в округе будут сдавать около 1000 одиннадцатиклассников, а также 108 выпускников прошлых лет и 49 выпускников среднего профессионального образования. Для проведения ЕГЭ подготовят 10 пунктов. Резервные дни основного периода назначены с 22 по 25 июня 2026 года.
Кроме того, выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ в так называемые Президентские дни 8 и 9 июля. При пересдаче предыдущий результат аннулируется.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.