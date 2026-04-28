В Сергиево-Посадском округе наградили победителей фестиваля «Пасхальное яйцо»

Награждение победителей международного фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» прошло во вторник на Вознесенском подворье Троице-Сергиевой лавры в Сергиево-Посадском округе. Гран-при получил девятилетний Захар Немцов из Лобни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году фестиваль объединил 54 отборочных этапа и более 2 тыс. победителей из России, Беларуси и Казахстана. На церемонию в Сергиев Посад приехали около 100 дипломантов. Жюри определило обладателя Гран-при — им стал Захар Немцов из Подмосковья.

Воспитанники педагога Надежды Мишаниной из Республики Татарстан участвуют в конкурсе более 10 лет и регулярно становятся дипломантами.

«Я чисто случайно увидела этот конкурс в сетях и привезла первые сто шестьдесят работ в Сергиев Посад. Так мы открыли нашу республику на карте этого конкурса. Работы очень разнообразные, жюри оценивает различные техники — валяние, папье-маше, вышивку бисером, глину. Все на усмотрение ребенка и его педагога. Участие в международном конкурсе и победа в региональном этапе — главный наш подарок», — поделилась учитель-дефектолог Богульминской школы-интерната Надежда Мишанина.

Победители и призеры дистанционного этапа получат дипломы фестиваля в электронном виде и призы от настоятеля храма протоиерея Дмитрия Болтрукевича и клирика протоиерея Сергия Зуевича.

Фестиваль проводится с 2008 года при поддержке администрации округа, министерства культуры Московской области и Сергиево-Посадского отделения союза художников России. В 2027 году состоится юбилейный 20-й фестиваль «Пасхальное яйцо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.