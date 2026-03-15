В Сергиево-Посадской библиотеке проходит выставка «Живопись Ильи Томилова»

Выставка «Живопись Ильи Томилова» проходит в библиотеке имени Александра Горловского в городском округе Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба администрации муиниципалитета.

Уголки Сергиева Посада, где реальность соседствует с вымыслом автора, подмосковные пейзажи, портрет жены в кокошнике, который, к слову, выполнен руками художника. Исторический костюм — увлечение мастера, он выполняет костюмы по старым технологиям.

Илья Томилов окончил художественное училище в Йошкар-Оле, а затем — Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Исторические и батальные сюжеты любимы художником, но на данной выставке представлены небольшие лирические работы. Илья Томилов участвовал в выставках на площадках в Петербурге, Москве, Хакасии и Италии. Сорок восемь иллюстраций к книге «Святая царская семья» созданы художником.

Выставка открылась без присутствия автора. Сейчас Илья Томилов преподает в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Но планируется творческая встреча с художником, следите за афишей Библиотеки имени Александра Горловского.

Выставка продлится до начала апреля. 12+

