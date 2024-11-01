В семейном центре Шатуры прошел праздник для бабушек и дедушек

В семейном центре «Шатурский» состоялся праздник для бабушек и дедушек. По этому поводу 28 и 30 октября в центре встречали участников проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Мероприятия разделили по интересам — кто-то из гостей любит петь и танцевать, а кто-то — участвовать в веселых стартах. Поэтому праздник проводили в два этапа. Оба мероприятия прошли что называется «на одном дыхании». 14 долголетов подружились с ребятами из семейного центра. Все вместе веселились, играли в подвижные игры, отгадывали загадки, участвовали в веселых стартах.

Гости подарили ребятам мягкие игрушки, связанные своими руками и сладкие подарки. А в заключении все пили чай с вкусными блинами и вареньем.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.