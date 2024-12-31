В селе Пересветово Дмитровского округа состоялся большой праздник

В этот день Его Преосвященство, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский провел чин освящения церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Церковь в Пересветово была закрыта почти век назад, в годы гонений на Церковь, и только в 2002 году порушенная святыня была передана церковной общине.

И начался долгий, кропотливый процесс восстановления церкви.

«Каждый визит Владыки в наш округ — огромная радость не только для верующих, но и всех дмитровчан. А сегодня повод просто прекрасный: после восстановления, реставрации будет освящена ещё одна церковь в Дмитровском округе» — сказал перед службой Иван Курданин.

Чин великого освящения храма проводил епископ Кирилл в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний.

На торжественную службу в честь освящения церкви в Пересветово приехали прихожане православных приходов из Дмитрова, Яхромы, Деденево, Синьково, Рогачево, чтобы вместе с жителями села разделить радость от праздника.

Во время службы его Преосвященство епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл благословил Ивана Курданина, главу Дмитровского городского округа, иконой игумена земли Русской святого преподобного Сергия Радонежского.

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