В селе Онуфриево завершился ремонт дороги по улице Садовой

В селе Онуфриево муниципального округа Истра завершены работы по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги по улице Садовой. Подрядной организацией был приведен в порядок участок протяженностью 572 метра, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы проведены в рамках областной программы по ремонту муниципальных и региональных дорог на 2025 год. На объекте было уложено новое асфальтобетонное покрытие, соответствующее всем современным стандартам.

Ширина проезжей части составляет порядка трех метров, кроме того, для повышения безопасности были укреплены обочины.

Это долгожданное событие для местных жителей, которые долгое время испытывали неудобства из-за плохого состояния дорожного полотна.

Качественный ремонт не только повысил комфорт передвижения, но и улучшил транспортную доступность населенного пункта, а также безопасность как для водителей, так и для пешеходов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.