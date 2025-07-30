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В селе Марфино Мытищ привели в порядок детскую площадку

Лето — пора ремонта. Сотрудники коммунальных служб наводят порядок на вверенных им территориях. Покос травы, выпиловка сухостойных деревьев, ремонт и покраска малых архитектурных форм во дворах и отдельных элементов на детских и спортивных площадках. Сотрудники МКУ «ТУ Федоскино» в плановом порядке приводят в соответствие сельские территории. Так, благодаря им преображается детская площадка в с. Марфино, расположенная на улице Санаторной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Летний сезон превращается в активную фазу изменений, направленных на достижение высоких стандартов качества городской среды. Эффективная работа коммунальных служб является важнейшей составляющей процесса улучшения жилищных условий и сохранения экологического баланса.

Совместные усилия специалистов и жителей способны превратить любое поселение в красивый и удобный уголок, достойный восхищения и уважения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.