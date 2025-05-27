В Щелкове стартовало комплексное благоустройство дворов

В администрации городского округа Щелково рассказали подробнее о деталях комплексного благоустройства, которое будет проведено в этом году во дворе домов № 8 и 10 на улице Беляева. Территорию ожидает большой комплекс работ: в рамках благоустройства будут отремонтированы и расширены проезды, обустроены тротуары и созданы новые парковочные места. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На радость юным жителям двора специалисты модернизируют детскую игровую площадку, установят скамейки и урны, а также проведут озеленение территории. В целях повышения уровня безопасности во дворе будет обустроена одна новая искусственная дорожная неровность.

Начало работ по обновлению состоится в августе, а завершение — в сентябре.

Напомним, в этом году в городском округе Щелково в общей сложности будет комплексно благоустроено 12 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.