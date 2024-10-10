В Щелкове состоится VI Окружной конкурс чтецов «Святочный рассказ»
Фото - © Комитет по культуре и туризму г.о. Щёлково
Всех желающих приглашают принять участие в VI Окружном конкурсе чтецов «Святочный рассказ». Это прекрасная возможность проявить свои таланты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Традиционно этот конкурс проводится во всех библиотеках городского округа Щелково в канун новогодних праздников и зимних каникул. В конкурсе можно участвовать не только индивидуально, но и всей семьей, вдвоем, втроем или даже вчетвером, прочитав наизусть рассказ о Рождестве или на новогоднюю тему. Особое внимание жюри будет уделять произведениям, посвященным теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Победители получат призы и памятные подарки.
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