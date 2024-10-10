В Щелкове состоится VI Окружной конкурс чтецов «Святочный рассказ»

Традиционно этот конкурс проводится во всех библиотеках городского округа Щелково в канун новогодних праздников и зимних каникул. В конкурсе можно участвовать не только индивидуально, но и всей семьей, вдвоем, втроем или даже вчетвером, прочитав наизусть рассказ о Рождестве или на новогоднюю тему. Особое внимание жюри будет уделять произведениям, посвященным теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Победители получат призы и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.