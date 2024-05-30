В Щелкове состоится акция «Вода России»

«5 июня соберемся вместе с вами на полюбившейся многим акции „Вода России“. В этот раз расчистим берега ручья Поныри (от точки 55.916763, 37.998421 до точки 55.917772, 38.010855)», — следует из сообщения.

Мероприятие пройдет в рамках инициированного Минприроды России федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всем участникам выдадут необходимый инвентарь (перчатки, пакеты). Встреча пройдет по адресу: Щелково, ул. Пустовская, 20 (возле магазина «Пятёрочка»).

Начало в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.