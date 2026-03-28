В Щелкове растет число многодетных семей

«Единая Россия» активно реализует меры поддержки многодетных семей. Благодаря этому за последние 4 года в Щелково число многодетных семей увеличилось на 194 и сегодня составляет 3350. Среди них — семьи Саморуковых (Анна и Денис воспитывают шестерых детей) и Петровых (Анастасия и Олег воспитывают семерых детей), сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Для многодетных семей в округе действует широкий комплекс муниципальных мер поддержки, реализуемых партией:

скидки на занятия спортом, ими пользуются 363 семьи;

50% скидка на спектакли;

скидки от 25 до 50% на клубные формирования в центре и сельских Домах культуры — ими пользуются более 50 семей по округу.

Кроме того, в прошлом году в Щелково открылся новый детский сад «Мандаринка», в котором занимаются 240 ребят в 12 разновозрастных группах. В этом году в округе капитально отремонтируют еще один детский сад, три школы и образовательный комплекс для обучающихся с ОВЗ.

«Для меня важно не только видеть цифры в отчетах, но и лично общаться с семьями. Регулярно встречаюсь с многодетными родителями, обсуждаем, что еще нужно улучшить, какие меры поддержки действительно работают. Параллельно продолжаем развивать инфраструктуру для детей: строим новые учреждения, проводим капитальный ремонт школ и детских садов, создаем современные пространства для обучения, спорта и творчества. Наша задача — чтобы каждая семья чувствовала поддержку и уверенность в будущем своих детей», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Поддержка оказывается как на муниципальном, так и на региональном уровне при участии «Единой России» и направлена не только на социальную помощь, но и на развитие детей — в спорте, творчестве и образовании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.