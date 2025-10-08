В Щелкове прошла краеведческая конференция

«Сегодня прозвучали выступления на совершенно разные темы. Это и историко-культурное наследие, и археологические исследования, и народное образование, и история промышленности. Мы все знаем, что Щелково славился своей текстильной промышленностью и не только», — отметила главный хранитель Щелковского историко-художественного музея Ирина Богданова.

У городского округа Щелково весьма неплохой туристический потенциал, который может привлечь в округ гостей. 83 объекта культурного наследия, 13 музеев, театр, 52 религиозных здания, 64 мемориала воинам Великой Отечественной войны. Все проанализировал и подсчитал профильный отдел комитета по культуре и туризму. Есть, где поесть и где остановиться. На все вкусы разработаны в Щелкове туристические маршруты. Есть пешеходные, колесные, беговые и даже маршруты для любителей экстрима.

В центре внимания на конференции оказалась Мещанская слобода. Первое упоминание рабочего поселка на правом берегу Клязьмы, где селились приезжие рабочие Кондрашовской шелковой мануфактуры, зафиксировано в 1859 году. Возможно, и раньше. Исследованием поделилась Екатерина Послыхалина.

«Логично, что ее застройка относится к пику расцвета фабрики, когда на ней работает наибольшее количество рабочих, которым надо где-то селиться, и они могут быть еще и потребителями определенного товара, то есть начинает развиваться торговля и бытовая сфера обслуживания. При первом упоминании в 1859 году слобода выглядит весьма внушительно — 40 мещанских дворов, 317 жителей», — рассказала ведущий научный сотрудник Щелковского историко-художественного музея Екатерина Послыхалина.

Мэтр краеведческого цеха Георгий Ровенский напомнил, что уже в начале XX века в Мещанской слободе на правом берегу и деревне Щелково на левом была телефонная связь. И все это были предпосылки того, что в итоге именно из Мещанской слободы сто лет назад был образован город Щелково.

Самым активным исследователям комитет по культуре и туризму вручил благодарственные письма — за стремление привить землякам любовь к истории родного края. Конференция продолжалась весь день. И показала, что интерес к истории малой родины растет. К исследованиям подключаются школьные музеи, педагоги, священнослужители. А в День города историко-художественный музей побил рекорд посещаемости — почти 700 человек. Об этом с гордостью рассказала директор Наталья Богданова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.