В Щелкове построили шесть новых школ и один детсад за пять лет

С 2020 года в городском округе Щелково были построены школы на улицах Жегаловская, Шмидта и Институтская, в микрорайонах Финский и Солнечный, Новом Городке, а также детский сад на улице Школьная. Об этом глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, после капитального ремонта были открыты школы в поселках Загорянский и Краснознаменский, деревне Ново, на улицах Комсомольская и Беляева, а ещё детские сады на Первомайской и Парковой улицах.

В этом году обновление ждет школу № 21 в Серкове, школу № 24 в Монине, лицей № 14, детские сады «Малыш» и «Росинка».

Сейчас на улице Неделина в микрорайоне Щелково-7 продолжается строительство нового детского сада площадью более 3 500 кв. м. Он рассчитан на 240 детей — 10 групп от двух до семи лет. В учреждении предусмотрены медицинский пункт, пищеблок, помещения для логопеда, развивающих занятий и два многофункциональных зала. Открытие состоится в конце года.

Школу № 17 в микрорайоне Финский на 825 мест открыли в 2023 году. В ней есть 2 спортивных зала, специализированные классы с лабораториями, актовый зал с современным освещением и техникой, а также читальный зал с большой IT-зоной и медиатекой.

Новый корпус школы № 19 в Новом городке открыли в 2024 году. Здесь 2 спортивных зала, большая библиотека, актовый зал с современным оборудованием, а также кадетское движение и кружок по проектированию и моделированию летательных аппаратов.

До 2028 года в округе запланировано открытие ещё одного детского сада, а также капитальный ремонт 7 школ, 7 детских садов и 1 учреждения дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.