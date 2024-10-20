В Щелкове определен лучший водитель пожарной техники

В подмосковной деревне Долгое Ледово Щелковского округа состоялись соревнования по скоростному маневрированию на пожарном автомобиле и подаче воды от пожарного насоса. В состязаниях приняли участие 20 специалистов от федеральной противопожарной службы и 14 — от Мособлпожспас, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Теоретические знания — это основа профессионализма водителя. Участники должны были не только продемонстрировать свои навыки вождения и выполнить практические упражнения, но и показать знания по ПДД, охране труда, тактико-техническим характеристикам автомобилей и специального оборудования. Также были вопросы о порядке организации связи и оказания первой помощи пострадавшим.

Звание лучшего водителя пожарной техники завоевал Андрей Пучков из территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас»; Второе место у Александра Когтева из 24 ПСО ФПС ГПС МЧС России по МО; Третье место занял Алексей Петров из территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.