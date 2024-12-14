Наркоторговца Мунозу доставили в Москву из Боготы

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Самолет с экстрадированным Мунозой сел в Москве

Организатора международной группы наркоторговцев Карлоса Мунозу вернули в столицу спустя восемь лет после побега из России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведомство распространило кадры, как обвиняемого в наркоторговле выводят из самолета турецких авиалиний и увозят в фургоне ФССП.

Ранее сообщалось, что Колумбия выдала России своего гражданина Карлоса Мунозу.

Он обвиняется в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву.