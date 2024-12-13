Колумбия впервые одобрила запрос России об экстрадиции своего гражданина

Колумбия выдаст России своего гражданина Карлоса Мунозу, подозреваемого в наркоторговле, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Генпрокуратура распространила видео из аэропорта Боготы, где шла подготовка к вылету Мунозы в Москву. На кадрах видно, как мужчину в наручниках в сопровождении двух силовиков ведут к терминалу.

«Его обвиняют в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву. Компетентные органы Колумбии одобрили запрос Генпрокуратуры России о выдаче своего гражданина (это первый подобный случай) для привлечения к уголовной ответственности», — сказано в сообщении ведомства.

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