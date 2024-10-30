Из Албании в Россию экстрадировали «вора в законе» Кокунова
Албания экстрадировала в Россию «вора из 90-х» Кокунова
Из Албании в Россию экстрадировали «вора в законе» Игоря Кокунова, который с начала 1990-х годов возглавлял криминальные структуры, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.
«Сегодня в международном аэропорту города Тираны фигурант передан российским полицейским для экстрадиции в Россию», — рассказала Волк.
Кокунов с 1993 года считался «крестным отцом» ряда криминальных группировок. В 2020 году против него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Он уехал из страны в 2023 году был объявлен в международный розыск.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заняться экстрадицией бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.