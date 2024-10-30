Из Албании в Россию экстрадировали «вора в законе» Кокунова

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Албания экстрадировала в Россию «вора из 90-х» Кокунова

Из Албании в Россию экстрадировали «вора в законе» Игоря Кокунова, который с начала 1990-х годов возглавлял криминальные структуры, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.

«Сегодня в международном аэропорту города Тираны фигурант передан российским полицейским для экстрадиции в Россию», — рассказала Волк.

Кокунов с 1993 года считался «крестным отцом» ряда криминальных группировок. В 2020 году против него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Он уехал из страны в 2023 году был объявлен в международный розыск.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заняться экстрадицией бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.