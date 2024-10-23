Сбежавшего Чубайса захотели вернуть и судить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил заняться экстрадицией бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Он также раскритиковал реформу электроэнергетики в РФ, которой занимался уехавший из страны экс-госслужащий, сообщает РБК .

Видео выступления Володина в нижней палате парламента опубликовано в Сети. Спикер ГД отметил, что во время реформы электроэнергетики под руководством Чубайса «частники» только «карманы себе набили и недвижимость за рубежом». После этого частные компании «все это потеряли и пыль глотают до сих пор», высказался Володин.

«Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил спикер нижней палаты парламента России.

В России официально не заявлялось о начале уголовного преследования Анатолия Чубайса. В Кремле вскоре после начала СВО говорили, что экс-руководитель «Роснано» уволился с поста спецпредставителя президента по собственному желанию.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году заявлял, что Анатолий Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за рубежом страны.