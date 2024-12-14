В Подмосковье прошел форум «Моя семейная команда»

В центре «Полёт» Красногорска прошёл форум «Моя семейная команда», посвящённый закрытию Года семьи в Московской области, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Школьники, родители и представители общественности обсудили на форуме укрепление семейных ценностей и воспитательное пространство в регионе.

«Семья — пространство любви и смирения. Мы встретились для того, чтобы поделиться своими мыслями по этой теме, рассказать, что мы сделали в текущем году и что предстоит сделать для развития, укрепления духовно-нравственных и семейных ценностей», — отметил директор центра Юрий Макеев.

Участники встречи обсудили, какие вопросы дети чаще всего задают родителям, и что дети сами хотели бы услышать в ответ.

На форуме «Моя семейная команда» общественникам и советникам директоров по воспитанию вручили благодарственные письма за вклад в развитие единого воспитательного пространства в Подмосковье и высокий уровень профессионализма.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил ранее губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.