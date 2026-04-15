В Щелкове обсудили весеннюю уборку и обращения жителей

Оперативное совещание прошло 14 апреля в городском округе Щелково под руководством главы Андрея Булгакова. Участники рассмотрели вопросы весенней уборки территорий и работу с обращениями жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам анализа обращений на различных платформах наиболее актуальными остаются темы уборки общественных пространств и состояния дорожного покрытия. В округе организованы масштабные работы по наведению порядка, в том числе на неразграниченных территориях. Отдельное внимание уделили зонам у железнодорожных станций, где уборку проводят муниципальные службы.

Также на совещании обсудили содержание территорий, прилегающих к объектам торговли. В округе продолжаются рейды и обходы, в ходе которых проверяют соблюдение требований к благоустройству.

«Порядок должен быть не только внутри, но и вокруг», — подчеркнул глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Кроме того, в муниципалитете продолжат проводить субботники с участием жителей. Основные локации уже определены по предложениям горожан. Ключевым мероприятием станет Всероссийский субботник 25 апреля на Чкаловских озерах. Подробности его проведения опубликуют дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.