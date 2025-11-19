В Щелкове обсудили модернизацию учреждений культуры

В городском округе Щелково состоялось традиционное еженедельное совещание главы округа с подведомственными службами и учреждениями. На повестке в этот раз была тема модернизации и трансформации учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В частности, изменения коснулись Щелковского историко-художественного музея. В штате появились реставратор, искусствовед, заведующий передвижными экскурсиями. Запущена практика проведения концертов и свадебных церемоний. Обновленные помещения стали востребованы для съемок фильмов, сериалов и рекламных роликов. В учреждении были проведены масштабные ремонтные работы, а сейчас в деятельность музея внедряется искусственный интеллект.

На сегодняшний день музей сотрудничает с РУДН — в процессе разработка аватара-экскурсовода для археологического кабинета.

В 2025 году особое внимание было уделено Усадьбе Фряново. Здесь были обновлены три зала северной анфилады, зал парадной анфилады и зал в восточной галерее (стены, потолки, полы, система отопления, окна, реставрация печей, музейный свет). Также были установлены системы безопасности, благоустроена приусадебная территория.

«Важно отметить, что усадьба Фряново находится на содержании и обслуживании муниципалитета, что в целом довольно уникально. Это наше достояние, популярность которого с каждым годом растет», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.