В Рузском округе школьники посетили МБУ «Благоустройство»

Экскурсию в МБУ «Благоустройство» для активистов «Движения Первых» из школ Рузского округа провели 19 марта в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье!». Ребята познакомились с работой коммунальных служб и спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками экскурсии стали школьники из гимназии №1 Рузы, Рузской школы №2 и Тучковской школы №2 имени П. Ф. Дужева. Заместитель директора учреждения, депутат окружного совета депутатов Николай Анищенков рассказал об истории МБУ и основных направлениях его работы.

Ребятам показали спецтехнику и продемонстрировали ее возможности, в том числе из кабины машин. Школьники узнали, как организована уборка территорий и расчистка улиц зимой, и увидели, сколько специалистов задействовано в поддержании порядка в округе. Экскурсию организовало местное отделение «Движения Первых» под руководством Надежды Квасовой.

«Такие мероприятия играют важную роль в формировании экологической культуры и гражданской ответственности у подрастающего поколения. Школьники увидели, сколько людей трудятся над тем, чтобы город был чистым и ухоженным, а зимой — чтобы улицы и дворы были расчищены от снега. Теперь они задумаются, прежде чем бросить мусор на улице. А возможно, благоустройство города станет для кого-то из них профессией», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.