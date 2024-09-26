В Рузском округе провели сплошную санитарную рубку деревьев

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Сплошная санитарная рубка прошла вблизи деревни Жолобово Рузского городского округа. Контроль за проведением санитарно-оздоровительного мероприятия на территории Рузского участкового лесничества произвели сотрудники Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес». Вырубка прошла в рамках государственного задания на площади 1,9 гектара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сплошные санитарные рубки проводятся для полной замены насаждений, потерявших биологическую устойчивость. При выполнении санитарных рубок с целью исключения распространения вредных организмов производится сжигание порубочных остатков в пожаробезопасный период», — отметила помощник участкового лесничего Рузского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Татьяна Румянцева.

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