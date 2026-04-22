сегодня в 17:59

В Рузском округе покрасили ГАЗ-66 для бойцов СВО

Акция «Наши добрые руки», организованная благотворительным фондом «Троя», продолжается в Рузском муниципальном округе. В поселке Дорохово активисты привели в порядок и покрасили автомобиль ГАЗ-66, который направят бойцам в зону СВО.

В работе участвовали депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, председатель совета депутатов округа Ирина Вереина, депутаты Андрей Рыбальченко и Надежда Квасова, волонтеры молодежного центра Рузы под руководством Татьяны Лысенко, а также ученики Тучковской школы №2 имени П. Ф. Дужева. По завершении работ директор фонда «Троя» Константин Кузьмин вручил юным участникам благодарственные письма.

«Это уже шестой автомобиль, который преображается благодаря совместным усилиям. Такие инициативы объединяют людей и делают округ лучше, а главное — это неоценимая помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.