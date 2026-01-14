В Рузском округе подготовили два официальных места для крещенских купаний

В Рузском муниципальном округе определили два оборудованных места для крещенских купаний, которые будут работать 18 и 19 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев сообщил о завершении подготовки к празднованию Крещения Господня. Для традиционных купаний организованы две официальные площадки: на берегу реки Руза за церковью Иконы Казанской Божьей Матери в деревне Брыньково и у пруда рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Колюбакино.

Все места для купаний соответствуют требованиям МЧС России: проведено очищение дна, установлены ограждения, организовано дежурство специалистов. Для удобства посетителей оборудованы теплые раздевалки для мужчин и женщин, созданы удобные подходы к воде, установлены пункты обогрева и обеспечено горячее питье. На площадках будут дежурить медицинские работники, спасатели и сотрудники полиции.

Особое внимание уделено безопасности участников. Организаторы напоминают о необходимости соблюдать правила и купаться только в специально оборудованных местах.

«Приглашаю всех желающих принять участие в традиционных крещенских купаниях. Пусть святая вода принесет здоровье и благополучие в каждый дом!» — отметил глава округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.