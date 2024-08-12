В Рузском округе оперативно отрабатывают обращения граждан в систему-112 и ЕДДС

С 5 по 11 августа операторы системы-112 Рузского городского округа обработали 1 914 звонков. Из них 891 вызов потребовал оперативного реагирования, сообщает пресс-служба администрации Рузского г.о.

Пожарная служба — 16 вызовов;

Полиция и Госавтоинспекция — 213 вызовов;

Скорая медицинская помощь — 546 вызовов;

Центр мемориальных услуг — 15 вызовов;

Аварийная газовая служба — 65 вызовов;

Вызовы, перенаправленные в соседние регионы — 36.

Остальные 1 023 вызова не требовали реагирования, среди них были хулиганские звонки, автодозвоны, справочные запросы, детская шалость и вызовы с телефонов без сим-карт.

Кроме того, в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 28 звонков от граждан, касающихся вопросов справочной информации, отсутствия уличного освещения, состояния дорог, проблем с бездомными животными и других вопросов.

За указанный период было зарегистрировано 9 отключений коммунальных услуг, включая отсутствие водоснабжения, газоснабжения и отопления, а также плановые работы.

В общей сложности операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского городского округа обработали 1 942 звонка.

В Подмосковье проводится ряд экстренных мероприятий по половодью, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Половодье в Подмосковье заставило нас проводить ряд экстренных мероприятий: где-то дорогу подмыло, где-то размыло, а где-то затопило нижнюю часть города. Все это мы видим через наш Центр управления регионом», - добавил Воробьев.