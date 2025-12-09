В Рузском лесничестве проводятся рубки ухода в молодняках

На территории Орешковского участкового лесничества Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» вблизи деревень Таблово и Волынщино Рузского муниципального округа проводятся плановые лесохозяйственные мероприятия – осветление лесных культур. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Осветление – вид ухода за молодым лесом, при котором вырубке подлежат только лиственные породы деревьев и кустарники, заглушающие рост ценных целевых культур.

Цель мероприятия – обеспечить посаженным в 2016 году молодым хвойным деревьям доступ к солнечному свету, влаге и питательным веществам.

«При работах по осветлению мы не вырубаем здоровый взрослый лес. Наоборот, создаем условия для роста тех деревьев, которые были посажены для восстановления или улучшения лесного фонда. Без такого ухода саженцы просто погибнут под тенью быстрорастущих лиственных насаждений», – пояснила старший участковый лесничий Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» Людмила Куркина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.