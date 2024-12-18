В Рузском казачьем кадетском корпусе прошла встреча с ветеранами и бойцами СВО

Накануне в Первом Рузском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора прошло военно-патриотическое мероприятие, на котором кадеты встретились с участниками СВО и ветеранами боевых действий. Гости поделились с молодежью своими жизненными историями и опытом службы, вдохновив ребят на отличную учебу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В мероприятии также принял участие замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев.

В рамках встречи кадетскому корпусу был передан комплект из 10 квадрокоптеров для обучения воспитанников основам использования беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент в кадетском корпусе обучается более 150 кадетов, которые помимо общеобразовательных дисциплин осваивают единоборства, начальную военную подготовку и участвуют в спортивных и художественных группах.

Большинство выпускников корпуса продолжают обучение в высших учебных заведениях Минобороны РФ, ФСБ России и правоохранительных структурах.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.