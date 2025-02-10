В Рузской библиотеке провели программу «Сказочный мир зимы» для дошкольников

В клубе «Библиодружба» Рузской городской библиотеки прошла познавательная программа «Сказочный мир зимы» для воспитанников местного детского сада № 1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зима полна чудес и волшебства, поэтому ребятишки с радостью отправились в мир зимних сказок. Активно отвечая на вопросы и отгадывая загадки, дошколята Рузского муниципального округа вспоминали сюжеты и поучительный смысл сказочных историй. Весёлые игры принесли детям множество положительных эмоций, а также способствовали развитию их внимательности и ловкости.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и радости, позволив маленьким жителям вспомнить любимые сказки, понять их важность, заинтересоваться новыми.

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